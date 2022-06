Zwei Männer kletterten in Bayern auf Zug: ein Toter durch Stromschlag

Neustadt an der Donau – Zwei Männer sind am Bahnhof im bayerischen Neustadt an der Donau auf einen Zug gestiegen und haben massive Brandverletzungen erlitten. Einer von ihnen starb in der Nacht zum Donnerstag, wie die Polizei mitteilte. Er habe die Oberleitung berührt. Der 36-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter erlitten schwerste Brandverletzungen durch Stromschlag. Der zweite Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.