Finne Jukkara abgelöst: Materialkontrolle bei FIS wieder in österreichischer Hand

Wien/Oberhofen am Thunersee - Viele Jahre lang war der Österreicher Sepp Gratzer für die FIS-Materialkontrollen bei den Skispringern zuständig, ehe er vor einem Jahr vom Finnen Mikka Jukkara abgelöst wurde. Nun hat der oft kritisierte Jukkara offenbar das Handtuch geschmissen. Sein Nachfolger ist mit dem 57-jährigen Kärntner Christian Kathol wieder ein Österreicher. Dies gab die FIS am Mittwochabend bekannt.

Kathol war ab 2005 als Sprungrichter, Technischer Delegierter bei FIS-Wettkämpfen und seit 2020 als Koordinator für die FIS-Cup-Serie und zuletzt auch schon als zweiter Mann (zumeist am Start) als Materialkontrolleur zuständig. Sein erster Einsatz wird am 23./24. Juli beim ersten Sommer-Grand-Prix in Wisla (POL) sein.