„Steirer-Bua“ Andreas Kolb trumpfte bei Crankworx im Regen auf

Nina Hoffmann (GER/l.) und der Steirer Andreas Kolb jubelten im Dual Slalom. © Crankworx/Breitenberger

Von Benjamin Kiechl

Mutters – Nein, damit hätte Andreas Kolb wohl selbst im Traum nicht gerechnet. Der 26-jährige Steirer fährt derzeit in der Form seines Lebens und sorgte am Donnerstag im Dual Slalom beim Mountainbike-Festival Crankworx in Mutters für den ersten Heimsieg im zweiten Rennen. Bei der Regenschlacht blieb er einfach cool.

Ob (Kern-)Ölspur oder rutschige Fahrbahn – der Ennstaler weiß mit schwierigen Verhältnissen umzugehen. „Der Regen hat mir geholfen, der Race Track wurde griffiger. Außerdem sind wir das als Downhiller auch eher gewohnt. Hier in Innsbruck zu gewinnen ist großartig“, grinste der Schladminger von einem Ohr zum anderen. In der ersten Runde hatte er sowieso freie Fahrt, da sein Kontrahent Jackson Goldstone (CAN) nicht erschienen war. Der Sieger des „Whip-off“ am Mittwochabend kostete seine Sternstunde wohl noch gebührend aus.

Für Kolb läuft es derzeit wie am Schnürchen. „Beim Weltcup in Leogang habe ich schon als Fünfter aufgezeigt und jetzt hier im Dual Slalom mein erster Heimsieg. Ich freu’ mich sehr“, jubelte der Steirer, der sich nur einen Monat nach einem Ellbogenbruch an die Weltspitze zurückkämpfte und eigentlich ein Downhill-Spezialist ist.

Bei den Damen hieß die Siegerin Nina Hoffmann (GER). „Ich genieße es sehr, hier bei Crankworx zu sein, und der Vibe ist superchillig. Es ist supercool, so nah an zu Hause zu racen, meine Freunde sind hier und da fühlt man sich gleich zu Hause.“

Im Pump Track indes zeigte die erst 13-jährige Tirolerin Rosa Zierl groß auf. Die Innsbruckerin gewann sensationell in der U19-Nachwuchsklasse. „Vor so vielen Leuten zu fahren ist unglaublich“, erzählte das Rad-Multitalent, das auch den „Großen“ am Freitag die Daumen drückt: Der Speed-&-Style-Bewerb startet um 17.30 Uhr.