Trauer um Imster Verleger und Journalist Kurt Egger

Imst – Die Tiroler Medienszene trauert um eines ihrer prägendsten Mitglieder im Oberland: Der Imster Verleger und Herausgeber der Oberländer Rundschau, Kurt Egger, verstarb im 73. Lebensjahr nach schwerer Krankheit, wie am Donnerstag bekannt wurde. Egger kam 1974 mit dem Journalismus in Berührung, gründete mit seiner Frau Erika das „Atelier Egger“ und gab ab 1978 die Rundschau heraus, die mit Ausgaben in den Bezirken Imst, Landeck und Reutte sowie in Telfs erscheint. Als Mitglied der Bruderschaft St. Christoph lebte er deren soziale Grundwerte. Sein Freundeskreis reichte über alle Gesellschaftsschichten hinweg. Vielen Journalisten war er ein väterlicher Förderer. (TT)