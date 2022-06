Eduard Klell: In dekorativer Makellosigkeit zelebrierte Obsessionen

Wobei offensichtlich wird, dass Zufälliges in Eduard Klells Kunst absolut keine Rolle spielt. Jeder Quadratzentimeter seiner in Harzöllasurtechnik ausgeführten Malerei ist bis ins kleinste Detail durchkomponiert, jedes Härchen sitzt, jedes Blättchen, Blümchen oder Muschelchen ist makellos. Wenn auch nicht ohne Schuld in einem metaphorischen Sinn.

Denn Eduard Klell war ein Erzähler von Märchen, in die der Kunsterzieher auch so manche seiner geheimen Obsessionen einfließen ließ. Nicht zuletzt sein mit steigendem Alter zunehmend offenkundig werdendes Faible für wohlgeformte weibliche Kehrseiten. Aber auch mit so manchen Monstern duellierte sich Klell in seinen Bildern, grandios etwa in seinem 1962 gemalten „Höllensturz“, der selbst eines Hieronymus Bosch würdig wäre. (schlo)