TT-Kommentar zum TFV-Cup-Finale: Der Fußball gehört dem Volk

Natürlich waren der FC Wacker Innsbruck und dessen Rückstufung in die vierte Leistungsstufe (Tiroler Liga) auch gestern am Rande des Cupfinales vor allem bei den Verantwortlichen des Tiroler Fußballverbandes ein Thema. Beim Höhepunkt im Tiroler Amateurfußball hatten sich aber viele andere Protagonisten eine große Bühne verdient. Um es angelehnt an Worte des argentinischen Fußballphilosophen César Luis Menotti zu sagen: „Der Fußball gehört dem Volk, denn aus ihm ist er hervorgegangen.“

Die Stimmung am Sportplatz des SV Thiersee mit Musikkapelle, 1200 Fans und Co. lieferten den eindrucksvollen Beweis, wie viel Herzblut in und rund um die „Dorf“-Vereine steckt. Premierensieger SV Fügen steckte einen frühen Rückstand und eine Verletzung (David Egger) weg, um am Ende cool und verdient erstmals den Pokal zu stemmen. Das TFV-Cupfinale 2022 war einmal mehr ein Volksfest.