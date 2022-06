Schwüle Hitze tötete tausende Rinder in US-Bundesstaat Kansas

Die Zahl der 2000 toten Rinder bezieht sich auf Einrichtungen, die die Behörde um Hilfe bei der Beseitigung von Kadavern gebeten haben, so Lara. Die Rinder begannen unter Hitzestress zu leiden, als die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit vergangenes Wochenende im Westen von Kansas in die Höhe schnellten und die kühlenden Winde ausblieben, sagte Scarlett Hagins, Sprecherin der Kansas Livestock Association. Die Tiere konnten sich nicht an die plötzliche Veränderung gewöhnen, sagte sie. "Es war im Grunde ein perfekter Sturm", sagte AJ Tarpoff, Veterinärmediziner für Rinderzucht an der Kansas State University.