Finale bei der Weltmeisterschaft als Ziel, nicht mehr nur Traum

Heute ist alles anders: Der in Linz lebende Absamer rechnet sich für morgen (100 m Brust) und Montag (50 m Brust) weit bessere Chancen aus, auf die 100 m Rücken wird er vielleicht verzichten. „Einen neuen österreichischen Rekord wird es für das Semifinale aber schon brauchen“, sagt er, der mit 27,33 bzw. 59,93 Sekunden beide hält. Reitshammer ist längst Routinier, feiert heute in Budapest seinen 28. Geburtstag, ist Olympia-erprobt und mit Bronze bei der EM 2021 dekoriert – die 100 m Lagen stehen aber nicht im WM-Programm. Die Vorfreude hat die Nervosität überlagert: „Ich freue mich, zunächst hieß es ja, die WM fiele aus.“ Die Dichte sei groß, größer als bei der EM, ähnlicher jener bei Olympia, wo er zwar über den Bestzeiten blieb, aber jede Menge Erfahrung sammelte – vor allem aber Selbstvertrauen wie auch zuletzt bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi als Achter über 100 m Lagen. So wie auch Simon Bucher, Rekordler über 50 und 100 m Delfin in 23,63 bzw. 51,80 Sekunden, Tokio-Starter und Kurzbahn-WM-Siebenter. Bei der EM im Vorjahr in Budapest gelangen ihm sogar zwei Rekorde in einem Rennen und das Olympia-Limit. „Ich habe also nur die besten Erinnerungen“, sagt der 22-Jährige, der es locker angeht: „Die 50 m Delfin am Samstag nehme ich zum Einstimmen.“ Auf der 100er-Strecke nächsten Donnerstag liege der Fokus. Spätestens dafür komme auch der Vollbart weg.