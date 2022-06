Österreich hat über 40 Prozent des Gas-Jahresbedarfs eingebunkert

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) wies heute darauf hin, dass auch am Freitag wieder weniger Gas aus Russland gekommen ist. Die OMV habe angekündigt, Gas am Spot-Markt beschaffen zu können, sollte dies notwendig sein. "Derzeit beträgt der Speicherstand in Österreich etwas über 40 Prozent, was einer Füllmenge von rund 38,9 Terawattstunden entspricht. Allerdings ist der strategisch wichtige Gasspeicher Haidach in Salzburg nicht an das österreichische, sondern an das deutsche Gasnetz angeschlossen. Der monatliche Verbrauch um diese Jahreszeit beträgt knapp unter vier Terawattstunden, wobei davon rund zwei Drittel auf die heimische Industrie entfallen", rechnete die Ministerin vor. Im Vorjahr hat Österreich etwa 96 TWh Gas verbraucht.