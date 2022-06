Einbrüche in Hall und Innsbruck: Täter erbeuteten Geld und Baumaschinen

Innsbruck, Hall – Bei zwei Einbrüchen haben am Donnerstag bzw. in der Nacht auf Freitag in Innsbruck und Hall unbekannte Täter Beute gemacht.

In Innsbruck brachen Unbekannte zwischen 4 Uhr und 7.53 Uhr früh in ein Geschäftslokal ein. Sie ließen die Kasse mitsamt Bargeld mitgehen. Der Schaden ist noch nicht genau zu beziffern, dürfte laut Polizei jedoch im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Zwischen 9.30 Uhr am Donnerstag und 7.45 Uhr am Freitag brachen Unbekannte außerdem in ein Gebäude in Hall ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich unter anderem einen schwarzen Kaffeevollautomaten der Marke "De Longhi", eine blaue Stichsäge der Marke "Silke" sowie eine gelbe Bohrmaschine. Schaden liegt im mittleren, dreistelligen Eurobereich. (TT.com)