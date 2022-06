Falscher Alarm um G7-Gipfel: B2 bei Mittenwald nach Totalsperre wieder frei

Scharnitz – Am Grenzübergang Scharnitz/Mittenwald war es am Freitag auf deutschem Gebiet zu einer Totalsperre der B2-Bundesstraße mit umfangreichen Stauungen gekommen. Laut der Sonderpressestelle des bevorstehenden G7-Gipfels in Elmau habe ein Spürhund im Zuge von Grenzkontrollen bei einem Fahrzeug gefährliche Substanzen wahrgenommen.