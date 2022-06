Mit Motorrad abgestürzt: 17-Jähriger bewusstlos aus Plansee geborgen

Breitenwang – Ein 17-jähriger Motorradfahrer stürzte am Freitag in den Plansee. Er wurde von Ersthelfern aus dem Wasser gezogen und in die Klinik nach Murnau (Bayern) gebracht.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 16.30 Uhr: In einer Kurve der Planseestraße in Breitenwang fuhr der Deutsche geradeaus in den See – „offensichtlich aus gesundheitlichen Gründen", hieß es. Für zwei nachfolgende Motorradlenker hatte es den Anschein, dass der 17-Jährige auf seinem Motorrad verkrampfte und die Kurve deshalb nicht bewältigen konnte.