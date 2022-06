Teure E-Bikes im Visier von Dieben in Reutte und Ebbs

Reutte/Ebbs – Von mehreren gestohlenen E-Bikes berichtete am Freitag die Tiroler Polizei. In Reutte verschwand am Vormittag zwischen 9 und 11 Uhr ein Rad der Marke Kettler. Es stand – versperrt, jedoch nicht fixiert – am Parkplatz eines Discountergeschäfts in der Innsbrucker Straße. Hinweise bitte unter folgender Nummer: 059133 / 7150.