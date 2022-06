Weltkunstschau documenta fifteen in Kassel eröffnet

Insgesamt hat ruangrupa 14 Kollektive, Organisationen und Institutionen sowie 54 Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Diese setzen in Kassel nun an 32 Standorten künstlerische Aktivitäten. Als roter Faden zieht sich durch viele Arbeiten die Kritik am Eurozentrismus und dem westlichen Ideal des Künstlers als Genie. Stattdessen wird der Blick des globalen Südens auf die Aufgaben und Funktionen von Kunst präsentiert. Geöffnet hat die documenta traditionell genau 100 Tage, wird also am 25. September wieder ihre Tore schließen.