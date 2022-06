Volvo Polestar: Polarstern leuchtet noch heller

Bei unserem Testwagen handelte es sich um das Topmodell der Baureihe. Er hat eine 78 kWh große Batterie verbaut, von der sich tatsächliche 75 kWh nutzen lassen. An der Vorder- und auch an der Hinterachse ist ein 204 PS starker Permanentmagnet-Synchronmotor verbaut, die in Kombination – im Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin – 408 PS leisten. Dank des fulminanten Duos beschleunigt der 2131 kg schweren Polestar 2 in nur 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der elektrische Allradantrieb sorgt dafür, dass die schicken 20-Zöller (dem Performance-Paket sei es gedankt) die Kraft auch jederzeit und problemlos auf die Straße bringen. Man muss also eine wirklich gute Nackenmuskulatur mitbringen, wenn man vorhat, das rechte Pedal öfter und energisch in das Bodenblech einzumassieren. Apropos Pedal: Wer will, der kann auf das Bremspedal „verzichten“ und per „One-Pedal-Drive“ beschleunigen und verzögern. Das Bremspedal braucht man so nur noch in Notsituationen.