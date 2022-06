Buchpräsentation in Stanzach: Süßes aus der Alpenküche in Buchform

Stanzach – Eine kulinarische Vorstellung fand kürzlich in Fallerschein statt. Das Almdorf, das zur Lechtalgemeinde Stanzach gehört, wurde als Schauplatz für die Präsentation des Buches „Süße Alpenküche“ ausgewählt.

In dem Buch sind zahlreiche Rezepte für süße Köstlichkeiten der Alpenregionen zu finden, vom slowenischen Vierlingsstrudel über den fruchtigen Apfel-Zwetschgenstrudel bis hin zum Hollakiachla und der Schnalser Schneamilch.

Aber nicht nur Kalorienreiches findet sich in dem Buch. Sondern auch Infos wie, was in den Rucksack gehört, wie man sich als Wanderer auf Hütten richtig benimmt und wie man sich bei einem Notfall verhält. Tourenvorschläge – von der kinderwagentauglichen Familienwanderung bis hin zur hochalpinen Bergtour – runden das Buch ab. (fasi)