„Der Inn ist kein Spielplatz“: Tiroler Wasserrettung warnt vor Gefahren

Die Suche nach dem 19-jährigen Syrer wurde mittlerweile abgebrochen. Er verschwand am Sonntag in den Fluten des Inns. © zoom.tirol

Von Nikolaus Paumgartten

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Es ist die Zeit zwischen März und Mitte Oktober, in der die Wasserrettung Tirol am größten Fluss des Landes am meisten zu tun hat. „Wir haben am Inn etwa 100 Einsätze im Jahr“, erklärt Konrad Kirchebner, Landesreferent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Wasserrettung. Statistisch gesehen rücken die Retter damit also zwei Mal pro Woche zu Such- und Rettungseinsätzen am Inn aus. Zuletzt waren Wasserrettung, Polizei, Feuerwehr und Co. gefordert, als vergangenen Sonntag bei Kundl ein 19-jähriger Syrer in den Fluten des Inns verschwand. Die Suche nach ihm wurde laut Polizei und Leitstelle Tirol mittlerweile eingestellt.

Kajakunfälle, Verkehrsunfälle, aber auch Leichtsinn sind es zumeist, die Alarmierungen der Wasserrettung am Inn zur Folge haben. „Der Inn ist kein Fluss wie jeder andere“, betont Konrad Kirchebner. Was ihn so gefährlich macht, sind nicht nur die stark schwankenden Pegel und die sich dadurch laufend ändernden Strömungen, sondern auch die Kälte des Wassers. „Im Sommer, wenn es sehr heiß ist, steigen die Temperaturen im besten Fall auf maximal elf bis zwölf Grad“, sagt Kichebner. Im Winter kann die Temperatur des Wassers sogar unter dem Gefrierpunkt liegen. Als Faustregel für das Überleben im kalten Wasser gelte: Grad in Minuten. Wer also im Sommer in den Inn fällt, hat kaum mehr als zehn Minuten Zeit, ehe beim Körper die so genannte Zentralisation einsetzt. Dabei zieht sich das Blut aus den Armen und Beinen zurück, um den Körperkern vor der Kälte zu schützen. Ohne Blut in den Extremitäten kann sich die Person auch nicht mehr über Wasser halten. „Die Person wird dann irgendwann bewusstlos und ertrinkt“, erklärt der Experte eine weitere Folge der Zentralisation.

Auch wer sich im seichten, scheinbar ungefährlichen Wasser aufhält, dürfe nicht davon ausgehen, dass die Stelle an einem anderen Tag ebenso ungefährlich ist, betont Kirchebner und verweist auf die Pegelschwankungen zwischen 20 Zentimetern und einem halben Meter aufgrund des Kraftwerksbetriebes. Ende Mai bis Mitte August ist der Inn außerdem besonders dynamisch.

Nicht selten ist es der rutschige Boden, auf dem Personen ausgleiten und dann weggespült werden. „Der Inn ist kein Spielplatz. Und er ist für das Baden nicht geeignet.“ Bei der Wasserrettung werde das Personal laufend geschult, den Inn „zu lesen“ – also gefährliche Strömungen zu erkennen, wo der Laie keine vermuten würde. Das erfordere viel Training und Erfahrung.

