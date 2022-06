Osttiroler Maler Oswald Kollreider „aus Sicht einer Frau“

Lienz – Oswald Kollreider (1922 bis 2017) war einer der großen Maler Osttirols. Er unternahm über mehrere Jahrzehnte weite Reisen zur Inspiration, lobte „Gottes weite Welt“ und stellte etwa auch in Guatemala aus.

„Aus der Perspektive einer Frau“ befasst sich die in Innsbruck lebende Autorin, Kunsthistorikerin und Ethnologin Eleonora Bliem-Scolari seit 2019 mit dem Bilderschatz, den Oswald Kollreider in seinem Leben geschaffen hat. Einhundert Jahre nach des Künstlers Geburt in St. Oswald/Kartitsch widmet sie ihm aktuell die Ausstellung „Menschsein“ im Westtrakt von Schloss Bruck, dem Museum der Stadt Lienz.