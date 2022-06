„Gedenksalz“ soll zu Rettung des Herrenhauses im Halltal beitragen

In diesem Sinne arbeitet der Verein nun auch mit dem Haller Unternehmen „Essenz der Alpen“ zusammen: Gemeinsam mit Johanna und Martin Jenewein, den Betreibern der Pfannensaline in Hall, entstand die Idee, das Engagement für das Herrenhaus in ein gemeinsames Produkt zu gießen: Dafür wird in der Pfannensaline ein eigenes „Herrenhaus-Gedenksalz“ hergestellt und in großen, kunstvoll gestalteten Keramik-Salztöpfen abgefüllt. Pro verkauftem Tiegel kommen zehn Prozent der Einnahmen der Arbeit des Vereins zugute und sollen so einen kleinen Beitrag zur Sanierung des Herrenhauses leisten. Am dringendsten ist aktuell die Abdichtung des historischen Daches, um weitere Wasser-eintritte zu verhindern.