Handwerkskunst in der Auslage: Unternehmen stellen in Dölsach aus

Dölsach – Endlich genug Platz, um die eigene Handwerkskunst vorzuführen – und das noch dazu gemeinsam mit den Vereinskollegen. Die Osttiroler Manufakturen, ein Verein von Kunstschaffenden, besitzen seit Kurzem einen originellen Schauraum in Dölsach. Ein Teil eines alten Stadels, der an zwei Seiten Glaswände hat, dient als Schaufenster. Es liegt direkt an der Straße, die von der B100 zum Dölsacher Gemeindeamt führt. Das Innere haben die kunstfertigen Unternehmerinnen und Unternehmer selbst gestaltet, bei der feierlichen Öffnung waren alle mit dabei.