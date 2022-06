Motorrad fing nach Unfall in Lechaschau Feuer, Lenker schwer verletzt

Lechaschau – In der Nacht auf Samstag fuhr ein 26-Jähriger mit dem Motorrad auf der Lechtalstraße (B198) von Reutte in Richtung Höfen. Laut Polizei geriet der Einheimische gegen 0.20 Uhr in Lechaschau ins Schleudern, touchierte den Randstein und stürzte.