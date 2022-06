Voller Einsatz seit Generationen: Die Geschichte der Innsbrucker Feuerwehr

Seit jeher waren Innsbrucks Wehren voll gefordert – so etwa beim Großbrand der Firma Retter 1968. © Stadtarchiv/Stadtmuseum

Von Michael Domanig

150 Jahre Landes-Feuerwehrverband, 125 Jahre Berufsfeuerwehr Innsbruck, 75 Jahre Bezirks-Feuerwehrverband Innsbruck, 25 Jahre Feuerwehr-Oldtimerclub Innsbruck: Innsbruck und Tirol feiern heuer eine Reihe von Feuerwehrjubiläen – u. a. am heutigen Samstag ab 11 Uhr mit dem großen „Tag der Feuerwehr“ samt vielfältigen Aktionen in der Innsbrucker Innenstadt. Auch das Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck feiert mit – und lädt noch bis 26. Oktober zu einem faszinierenden Streifzug durch 165 Jahre Innsbrucker Feuerwehrgeschichte.

Matthias Egger und Christof Aichner vom Stadtarchiv, die die Schau „Mit vollem Einsatz“ wirklich mit vollem Einsatz kuratiert haben, wählten dafür eine originelle, kluge Ausstellungsarchitektur: So wird die Organisations- und Strukturgeschichte der Innsbrucker Feuerwehren statt über eine herkömmliche Zeitleiste über eine „Schlauchleiste“ abgebildet, die sich durch alle Räume zieht und jeweils aus zeitgenössischen Materialien (Kupplungen, Schläuche etc.) besteht. Durch die Ausstellung begleiten außerdem insgesamt acht „Köpfe“ – Persönlichkeiten, die repräsentativ für verschiedene Feuerwehr-Pionierleistungen stehen.

Einer dieser Pioniere war Franz Thurner (1828-1879), um den sich 1857, also vor 165 Jahren, ein „Rettungskorps“ in Innsbruck formierte – mit der Aufgabe, „gefährdete Menschenleben und werthvolle Effekte“ aus brennenden Häusern zu retten. An seiner Person zeigt sich die enge Verbindung zwischen der damaligen, oft antiklerikal bis deutschnational gefärbten Turnerbewegung und den Anfängen des organisierten Feuerlöschwesens – beides hatte Thurner Mitte des 19. Jhdts. auf Deutschlandreisen kennengelernt. Bis 1864 hatte sich das Rettungskorps zu einer vollständigen Feuerwehr entwickelt. Erstmals erhielt Innsbruck damals auch eine eigene Feuerwehrordnung, in der die Zuständigkeiten geregelt wurden.

Tragische Geschichten und politische Aspekte

Ebenso spannend ist die Geschichte von Aegidius Pegger (1827-1873): Der gebürtige Vinschgauer, der auch als Turner, Alpinist und Gründer der FF Lienz bekannt wurde, übernahm 1871 das Kommando der Innsbrucker Feuerwehr – und bereitete zusammen mit dem Haller Feuerwehrpionier Otto Stolz die Gründung des Landesfeuerwehrverbandes Tirol vor 150 Jahren vor. Sein persönliches Schicksal war tragisch: 1873 schnappte eine von ihm selbst konstruierte Schiebeleiter bei einem Unfall zusammen und trennte ihm mehrere Finger ab. Pegger verweigerte eine Amputation - und starb wenige Tage später.

Klare Befehlsstrukturen und regelmäßige Übungen, teils mit militärischem Drill, unterschieden die neuen Wehren von den alten Löschinstitutionen. Zugleich hielt mit der deutschnationalen/-liberalen Bewegung bzw. dem Vereinsgesetz auch ein gewisses demokratisches Element im Feuerwehrwesen Einzug – die regelmäßige Wahl der Funktionäre geht auf diese Zeit zurück.

Ein entscheidendes Feuerwehrjahr für die Stadt war 1897 – mit der Gründung der Berufsfeuerwehr vor 125 Jahren und neuen Strukturen: Viktor Freiherr von Graff sen. wurde Innsbrucks erster Branddirektor. Ursprünglich war die Berufsfeuerwehr übrigens als „Vorhut“ gedacht, die als schnelle Eingreiftruppe vor Ort sein sollte, bis die Freiwillige Feuerwehr nachrückte.

Die Ausstellung wirft auch einen Blick auf Innsbrucks ehemalige Nachbardörfer – von Hötting über Amras bis Mühlau und Arzl, Vill und Igls -, in denen nach und nach eigene Feuerwehren entstanden, auf die Loslösung der „Freiwilligen Rettungsgesellschaft“ Innsbruck von der Feuerwehr (1925) oder auf die politische Dimension des Themas: So erfährt man von einem Eklat bzw. Machtkampf zwischen Stadtführung und Feuerwehrkommando rund um die NS-Unruhen im Mai 1933 und von der Gleichschaltung der Feuerwehren in der NS-Zeit, „die sich ohne große Widerstände vollzog“, wie Kurator Egger ausführt.

Brand der Firma Retter am Innrain, 7.8.1968. Das Feuer war einer der größten Brände der jüngeren Stadtgeschichte. Explosion im Gaswerk, 11.11.1974. Unter höchster Gefahr kühlten Feuerwehrmänner die glühenden Gasleitungen.

Spannende Exponate für Feuerwehr-"Freaks"

1945 bildete auch für das Innsbrucker Feuerwehrwesen eine Zäsur, Wiederaufbau und Neuorganisation dauerten einige Jahre. 1947, also vor 75 Jahren, wurde beispielsweise ein eigener Bezirks-Feuerwehrverband Innsbruck-Stadt gegründet. 1960 entstand die Betriebsfeuerwehr Flughafen, 2018, als bislang letzte Neugründung, die Betriebsfeuerwehr Justizanstalt. Die Jahrzehnte dazwischen waren – nicht nur in Innsbruck – von zunehmender Spezialisierung und Professionalisierung der Wehren geprägt.

Genau das spiegelt sich auch in weiteren Abschnitten der Schau wider, die nicht zuletzt bei Technik-Freaks für glänzende Augen sorgen dürften: So lässt sich die Entwicklung der Ausrüstung an vielfältigen Exponaten plastisch nachvollziehen: vom einfachen Strahlrohr aus den 1880ern bis zum modernen Hightech-Hohlstrahlrohr mit vielfältigen Funktionen, für dessen Bedienung man eine eigene Ausbildung braucht; oder vom prächtig verzierten Kommandantenhelm von 1880 über die markanten „Spinnenhelme“ späterer Jahrzehnte bis zum topmodernen Kopfschutz von heute. Man erfährt auch von ungewöhnlichen Experimenten mit pistolenähnlichen Leinenschussgeräten für Hochhausbrände oder mit Modellhubschraubern für den Löscheinsatz – damals belächelt, aus heutigerSicht als Vorläufer von Drohnen visionär.

Alarmierung: Vom Stabshornisten bis zur App

Viel verändert hat sich auch im Bereich der Alarmierung: Einst warnte der Türmer vom Stadtturm aus mittels Feuerglocke, -fahne und -laterne vor Bränden. Vor der Erfindung von Funkgeräten bliesen eigene Stabshornisten zum Alarm und gaben auch beim Einsatz selbst Signale – vom Sammelruf über „Wasser marsch“ bis „Wasser halt“. Heute ist dagegen längst die „stille Alarmierung“ per Pager, SMS, App oder E-Mail Standard.

Ausgewachsene Feuerwehrautos hätten nicht durch die Türen des Stadtmuseums gepasst, dafür entschädigen aber Raritäten wie eine Motorspritze samt handgezogenem Spritzkarren aus den 1930ern – und ein großer Fahrzeugstammbaum, der über 90 verschiedene Feuerwehrautos versammelt. Die Palette reicht von der ersten Autospritze 1923 bis zu Kuriositäten wie einem eigenen Küchenfahrzeug oder einem abenteuerlich zu fahrenden Chevrolet, der hinten 1000 l Wasser „geladen“ hatte ...

Wo der Begriff "Notnagel" herkommt

Doch die Ausstellung bietet noch viel mehr: Im zweiten Teil geht es etwa um die persönliche Schutzausrüstung (zwischen Ausgeh- und Einsatzuniform wurde dabei übrigens lange nicht unterschieden), wobei Kinder wie Erwachsene selbst in Einsatzmontur und Helme schlüpfen dürfen. Auch hier warten außergewöhnliche Exponate – vom Feuerwehrgurt mit dem sprichwörtlich gewordenen „Notnagel“ (den Feuerwehrleute einschlagen konnten, um sich abzuseilen und zu retten, wenn der Rückzug abgeschnitten war) bis zu einem liebevoll-detailreich gestalteten „Planspiel“ der FF Vill: Dieser einzigartige Dachbodenfund diente früher keineswegs als Kinderspielzeug, sondern war – mit seinen taktisch exakt bezeichneten Figuren – dazu da, Einsatzszenarien quasi am grünen Tisch zu üben.

In einer eigens nachgebauten Nachrichtenzentrale kann man Video- und Audiobeiträge aus den reichhaltigen Archivbeständen abrufen, Interviews am Einsatztelefon sind ebenso zu hören wie Gespräche mit Pensionisten der Berufsfeuerwehr oder Jugendfeuerwehrmädels und -buben. Der letzte Ausstellungsraum präsentiert dann die Geschichte bekannter und weniger bekannter (Groß-)Einsätze in und um Innsbruck.

Vielfältiges Rahmenprogramm