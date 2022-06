Solarmodell Lightyear One erhält Straßenzulassung

Helmond – Es ist nicht neu, dass manche Hersteller mit Solardächern auf ihren Fahrzeugen experimentieren und diesen damit Energie zuführen. So entschlossen, wie dies das Start-up-Unternehmen Lightyear allerdings praktiziert, machte es aber ganz offensichtlich noch keiner. Nach sechs Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit, so heißt es in der Pressemitteilung der Firma, geht der Lightyear 0 in Produktion. Die installierten Solaranlagen sind in der Lage, jeden Tag Strom für bis zu 70 Kilometer Reichweite zu produzieren. Für den durchschnittlichen täglichen Gebrauch würde das reichen, mehr Reichweite lässt sich mit dem eingebauten Lithium-Ionen-Akku erzielen, der via Stromleitung aufgeladen werden kann: Der Speicher verfügt über eine Kapazität von 60 Kilowattstunden.