Auto überschlug sich bei Tösens: Lenker und Beifahrerin verletzt

Tösens – Auf der Reschenstraße (B180) kam es am Freitagabend bei Tösens zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19.50 Uhr fuhr ein 59-Jähriger in Richtung Süden. Mit ihm im Auto saß eine 60-jährige Lebensgefährtin. Plötzlich geriet der Wagen über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr etwa 20 Meter die Böschung entlang. An einer Mauer überschlug sich der Pkw und blieb auf der Beifahrerseite liegen.