Konferenz in Innsbruck: Unabhängige Gerichtsbarkeit „nicht selbstverständlich“

Am Mittwoch begrüßten (von links) Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi, OLG-Präsident Klaus Schröder und Landeshauptmann Günther Platter die Teilnehmer der EU-Oberlandesgerichts-Präsidenten-Konferenz.

Innsbruck – Alle zwei Jahre findet die Tagung der Präsidenten der Oberlandesgerichte der Europäischen Union statt. Heuer wurde sie in Innsbruck durchgeführt. Am Mittwoch mit einem landesüblichen Empfang eröffnet, ging die zweitägige Konferenz mit Teilnehmern aus 22 Staaten gestern zu Ende.

Die Richterinnen und Richter befassten sich mit dem Thema „Hass im Netz“ sowie der Rechtsstaatlichkeit und dem Zustand der Justiz in Polen und Ungarn. Besonders am Beispiel dieser Länder sei sichtbar geworden, dass eine unabhängige Gerichtsbarkeit „nicht selbstverständlich ist“, sagt Klaus Schröder, Präsident des OLG Innsbruck und Organisator der in der Aula der Universität abgehaltenen Konferenz. Um online verfasste hetzerische oder beleidigende Nachrichten wirksam und nachhaltig zu bekämpfen, „bedarf es bei uns noch vieler zusätzlicher Schritte“, hat Schröder bei Vorträgen von Richtern aus Deutschland und Frankreich für sich gelernt.