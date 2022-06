Gleitschirm in Tannheim von Windböe erfasst: 44-Jährige verletzt

Tannheim – Ein 60-jähriger Gleitschirmpilot und seine 44 Jahre alte Flug-Partnerin wollten am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in Tannheim zu einem Tandemflug starten. Doch eine Windböe erfasste den Schirm und zog ihn in Richtung Norden. Der Pilot und sein Fluggast kollidierten laut Polizei mit einem Geländer.