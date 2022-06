Landesparteitag der SPÖ Kärnten in Klagenfurt gestartet

Klagenfurt – Mit Blasmusik, Pop, Kaffee und Gebäck ist die SPÖ Kärnten am Samstag in den Landesparteitag gestartet. Nach dem Auftakt am Freitagnachmittag mit Anträgen und Diskussionen steht am Samstag die Wiederwahl von Peter Kaiser zum Landesparteivorsitzenden am Programm, mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses wurde am frühen Nachmittag gerechnet. Beim letzten Parteitag 2019 hatte Kaiser 99,34 Prozent Zustimmung erhalten.