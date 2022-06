Andreas Gabalier ist „glücklicher und zufriedener Single"

Eine gewisse Sehnsucht nach Partnerschaft sei weiter da, sagte Gabalier nun. „Aber ich mache mir nicht so viele Gedanken, was alles sein muss und was noch kommt", betonte Gabalier. Er fände es zwar auch schön, irgendwann eine Familie zu gründen. Aber: „Man muss nicht immer alles haben. Man darf auch träumen. Es kommt, wie es kommen soll. Momentan bin ich im Reinen mit mir." (APA/dpa)