Ellmau – Einbrecher waren in der Nacht auf Samstag in Ellmau unterwegs. In einem Café durchsuchten die Unbekannten alle Kästen und Schubläden. Mit mehr als 1000 Euro machten sie sich davon. Auch in einem Hotel hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Dort stahlen sie aus einer Schublade im Büro einen dreistelligen Betrag. (TT.com)