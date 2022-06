Vier Millionen auf der Flucht: 40 Tote nach Überschwemmung in Bangladesch

Sylhet – Durch Monsunregen und schwere Überschwemmungen in ihrem Gefolge sind in Bangladesch mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Rund vier Millionen Menschen mussten deshalb bereits ihre Häuser verlassen. 21 der Todesopfer seien bei Blitzeinschlägen getötet worden, teilte die örtliche Polizei mit.

Nach tagelangem Dauerregen sind weite Teile im Nordosten des Landes überschwemmt. Mehrere Flüsse traten über die Ufer, ganze Dörfer mussten evakuiert werden. Der drittgrößte Flughafen des Landes in Sylhet musste geschlossen werden. Der Wetterdienst sagte für die nächsten Tage neue heftige Regenfälle voraus. Sie dürften die Lage weiter verschärfen. Unter den Opfern der Blitzeinschläge waren laut Polizei drei Heranwachsende zwischen 12 und 14 Jahren. Weitere vier Menschen wurden demnach durch Erdrutsche in der Hafenstadt Chittagong getötet.

Die Region Sylhet hatte sich gerade erst von der verheerendsten Flut der vergangenen zwei Jahrzehnte erholt, bei der im Mai mindestens zehn Menschen getötet worden waren. In Bangladesch kommt es regelmäßig zu Überschwemmungen. Es zählt zu den am stärksten von Klimawandel betroffenen Ländern weltweit. Experten zufolge werden Zahl und Ausmaß der Monsun- und Flutkatastrophen in Bangladesch auch in Zukunft weiter zunehmen. (AFP)