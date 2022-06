Paragleiter geriet auf der Zugspitze in Turbulenzen: Notlandung in Schotterrinne

Ehrwald – Eine Notlandung musste am Samstagnachmittag ein Paragleiter (33) in Ehrwald vollziehen. Der Deutsche war im Bereich des Gipfels der Zugspitze bei anstehendem Wind in einen sogenannten Leewirbel geraten. Dabei verlor der 33-Jährige die Kontrolle über den Gleitschirm und musste den Notschirm ziehen. Er landete in einer Schotterrinne nahe der alten Zugspitzbahn. Das Team des angerückten Notarzthubschraubers übernahm die Erstversorgung und flog den Verletzten im Anschluss in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen. (TT.com)