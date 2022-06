Poetische Zustandsbilder einer Depression im Innsbrucker Kunstpavillon

Der 37-jährige chinesische Künstler Tianzhuo Chen verwandelt den Innsbrucker Kunstpavillon in eine betörend verstörende Wunderkammer. © Daniel Jarosch

Von Edith Schlocker

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck –Für Petra Poelzl ist Tianzhuo Chen „einer der aufregendsten und provokantesten Vertreter der jungen Kunstszene in China“. Um sich mit dessen spektakulärer Rauminstallation im Innsbrucker Kunstpavillon der Tiroler Künstlerschaft, deren Geschäfte die gelernte Sinologin gut zwei Jahre geführt hat, aus Tirol wieder zu verabschieden, bevor sie hier so wirklich angekommen war.

Als Grenzgänger zwischen Performance, Musik und bildender Kunst, der lustvoll im Realen genauso wie im Virtuellen unterwegs ist, ist Tian-zhuo Chen, der in London studiert hat und derzeit in Peking lebt, ein Künstler so ganz nach dem Geschmack von Poelzl. Verwandelt der 37-Jährige den Kunstpavillon doch in eine schräge Wunderkammer, in deren Zentrum ein sonderbar naiv daherkommendes aufblasbares „Viech“ schwebt. Es ist riesig, mit einem „Kopf“, der fatal an die fröhlich lächelnde Raupe Nimmersatt erinnert, die sich aus einem riesigen roten Herz bohrt, während das Hinterteil weiß und irgendwie flügelig daherkommt.

„The Dust“ nennt Chen seine Installation, die er in einem dystopischen Szenario ansiedelt. In einer Welt nach dem großen Sturm, deren Spuren der Verwüstung deutlich zu sehen sind. Besonders im hinteren Teil des galeristischen Raums, dessen Boden mit Erde bedeckt ist, übersät mit Ästen, zwischen denen Nebel aufsteigt. Überstrahlt von einer dreiteiligen Videoinstallation, in der grandiose Naturaufnahmen mit fantastischen computergenerierten Bildwelten zu einer Einheit verschmelzen.

Rationale Logiken werden auf diese Weise geschickt ausgetrickst, neue Wirklichkeiten generiert, auf die einzulassen es sich lohnt. Der Mensch findet sich in diesen Szenarien nicht, allein die Spuren, die er hinterlassen hat. Etwa in der Form von Gebetsfahnen, von mit geheimnisvollen Zeichen beschriebenen Steinen oder Windrädern, die jedoch stillstehen, aber auch von liebevoll mit Blumen geschmückten Gräbern. Es sind in verstörendem Pathos zelebrierte Zustandsbilder einer Depression, die Chen nicht zuletzt unter den Vorzeichen endloser chinesischer Lockdowns hier zelebriert. Genauso wie seine Videos von 12-Stunden-Performances, in denen die Akteure an ihre physischen wie mentalen Grenzen gehen. In wieder anderen Videos outet sich der Künstler als radikaler Surfer zwischen traditionell spiritueller Prägung und den unbegrenzten Freiräumen, die er im technisch Generierten findet.