Dom-Sanierung in Innsbruck deutlich teurer, Tigas stoppt Gasleitungsbau in Kramsach

Am Reintalersee (l.) errichtete die Tigas eine Gasleitung ohne naturschutzrechtliche Genehmigung. Die Sanierung des Innsbrucker Doms kostet um zwei Millionen Euro mehr.

Zu früh gebaut. Das musste der Tiroler Landes-Gasversorger Tigas zerknirscht zur Kenntnis nehmen. Denn im Naturschutzgebiet am Reintalersee in Kramsach wurde eine Leitung zur Gasversorgung gelegt. Doch das war nicht genehmigt. „Leider hat das von uns beauftragte Ingenieurbüro die naturschutzrechtliche Bewilligung nicht berücksichtigt, die dafür notwendig ist“, sagte der technische Geschäftsführer der Tigas, Georg Tollinger. Die Tigas sah sich daraufhin mit einer Anzeige konfrontiert. Die Bauarbeiten wurden gestoppt, „ohne Bewilligung können wir ja die Leitung nicht verlegen“. Wann sie wieder starten, sei derzeit nicht absehbar, so Tollinger gegenüber der TT.