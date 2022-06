Tiroler Erfinder erzeugen Schritt um Schritt ein eigenständiges Kraftwerk

100 Stück des von ihnen entwickelten Mechanismus unter ebenso vielen Bodenplatten der stark frequentierten U-Bahn-Station verlegt würden genug Strom erzeugen, um jährlich zwischen 800 und 1200 Teslas aufzuladen, 6000 bis 10.000 Zwei-Watt-Birnen für je neun Stunden täglich zu speisen oder täglich 10.000 bis 15.000 Handys aufzuladen. „Und die Investition hätte sich binnen 2,4 Jahren amortisiert“, sagt Huber. Eine Anlage an der Mautstelle generierte 1,800.000 kWh Strom, was wiederum 1.440.000 Kilo eingespartem CO2 entspräche.

Huber hatte die Idee, die Bewegungsenergie von menschlichen Schritten in Elektrizität umzuwandeln, vor einigen Jahren. In Stephan Plattner fand er einen ebenbürtigen Partner und die beiden machten sich daran, aus der Idee Realität werden zu lassen.

Sie entwickelten in drei Jahren Forschung in der Werkstätte Wattens einen Energiewandler, integrierten ihn in Bodenplatten und reichten den Mechanismus mit dem Namen REPS (Road Energy Production System) beim europäischen Patentamt ein, womit er jetzt geschützt ist. Mithilfe dieses Mechanismus könne die senkrecht wirkende Kraft eines Schrittes oder eines Fahrzeugs mithilfe elektromagnetischer Induktion zu Strom umgewandelt werden, erklärt der 26-jährige Huber. Dass das funktioniert, hätten sie in über 15.000 Messungen und mehreren tausend Simulationen nachgewiesen. Ebenso, dass dies nicht Herzschrittmacher oder orthopädische Schrauben beeinflusse.