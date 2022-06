275 verunfallte Kinder im Straßenverkehr: „Es fehlt Sicherheit!“

Innsbruck – Allein im Jahr 2021 wurden in Tirol 275 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt (34 davon am Schulweg). Um auf das Risiko für Kinder vermehrt aufmerksam zu machen, hatte das Tiroler Bündnis „Parents for Future“ bereits im Mai eine „Radl-Bus-“Aktion gestartet – in Begleitung von Polizei und Eltern fuhren Kinder sicher begleitet zu Volksschule und Kindergarten. Ziel der Aktion war es, Autofahrende für die Anwesenheit von Kindern im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Auf Schulwegen und im Einzugsbereich von Schulen komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen.