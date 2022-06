Protestaktion in Innsbruck: „Wohnen ist zu teuer“

Mit einer Protestaktion zeigten Vertreter der Alternativen Liste Innsbruck (ALI), wie teuer Wohnen in Innsbruck ist.

Innsbruck – Es sind nur ein paar Kreidestriche und Klebestreifen auf der Straße. Doch sie markieren den Grundriss einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 42 m² in Innsbruck. Laut aktuellem Inserat kostet die Miete dafür 1174 Euro. Mehrere solcher Beispiele zierten gestern die Fallmerayerstraße mitten in Innsbruck – eine Protestaktion der Alternativen Liste Innsbruck (ALI).

„Der Wohnungsmarkt in Tirols Landeshauptstadt wird immer brutaler und unmenschlicher – die Politik steuert zu langsam entgegen.“ – Zu diesem Fazit kommt ALI und will bis zum Herbst mit einer Reihe von Aktionen und Kundgebungen ein Umdenken bewirken. „Wir brauchen eine Allianz für bezahlbaren Wohnraum und das geht nur gemeinsam, sonst sitzen wir auf der Straße“, sagt Initiator Mesut Onay.

Über Wochen habe man konkrete Beispiele aus Zeitungsinseraten gesammelt, um zu veranschaulichen, was zu welchem Preis am Markt ist: „Wir liegen jetzt bei einem Preis von bis zu 40 Euro pro m², das ist purer Wahnsinn. Wer bitte soll das noch zahlen können“, sagt Onay. Gemeinsam mit anderen „zeichnete“ er die Größe von Kleinwohnungen auf die Straße, um zu zeigen, wie viel Fläche man für wie viel Geld bekommt. Der Blick auf die abgezäunten Quadratmeter ist ernüchternd: Da gibt es eine 18-m²-Garçonnière in Innsbruck für 650 Euro Miete oder ein 14-m²-WG-Zimmer für 580 Euro mit dem Zusatz im Inserat „ideal für Berufstätige“.