Tiroler Feuerwehren feierten in Innsbrucker Innenstadt große Jubiläen

Vor allem bei der Höhenrettung am Stadtturm (o. l.) oder der Bergung einer eingeklemmten Person (u.) zeigten sich die Besucher beim Tag der Feuerwehren in Innsbruck beeindruckt.

Innsbruck – „Papa schau, wie toll! I will ah“, ruft ein Bub, während es bei seinem Bruder in der Mitmach-Station der Feuerwehrjugend „Wasser marsch“ heißt. Der Tag der Feuerwehr in der Innsbrucker Innenstadt lockte gestern vor allem Familien an.