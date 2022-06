Großbrand in deutscher Stadt Karlsruhe: 100 Menschen evakuiert

Karlsruhe – Bei Löscharbeiten während eines Großbrands in einem Mehrfamilienhaus sind zwei Feuerwehrleute in der deutschen Stadt Karlsruhe verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren über hundert Feuerwehrkräfte im Einsatz. Rund 30 Wohnungen und mehr als 100 Menschen waren am Samstagabend von dem Brand in dem Gebäudekomplex betroffen, der evakuiert wurde. Die Bewohner blieben unverletzt und wurden in einer Schule untergebracht.