Unfall beim Feuerspucken: 48-Jähriger in Villach schwer verletzt

Villach – Eine mitternächtliche Showeinlage auf einem Campingplatz in Villach hat in der Nacht auf Sonntag für einen 48-Jährigen mit schweren Folgen geendet. Beim Feuerspucken begann die Bekleidung des Einheimischen aus unbekannter Ursache zu brennen. Der Mann erlitt dadurch Verbrennungen im Gesicht, am Hals, an der Brust und an der rechten Hand, berichtete die Polizei am Sonntag.