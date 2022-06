Zalatoris und Fitzpatrick vor dem Finaltag der US Open an der Spitze

Brookline - Die Jungstars Will Zalatoris (25) aus den USA und Matthew Fitzpatrick (27) aus England haben vor dem Finale der 122. US Open in Brookline die größten Chancen auf ihren ersten Sieg bei einem Major-Turnier. Die beiden Golfprofis kamen am dritten Tag am besten mit den schwierigen Platzverhältnissen im Country Club außerhalb von Boston zurecht. Mit jeweils 206 Schlägen haben Zalatoris und Fitzpatrick einen Schlag Vorsprung auf den Titelverteidiger Jon Rahm (207) aus Spanien.