Finnische Zellulosefolie ermöglicht Verpackungen ohne Plastik

Espoo/Wien – Finnische Forscher haben eine transparente Folie entwickelt, die zu 100 Prozent aus Zellulose besteht und in Zukunft Plastik in hybriden Lebensmittelverpackungen ersetzen soll. Die Folie wird bereits in einem Forschungsbetrieb in Espoo produziert und soll in zwei Jahren marktreif und somit industriell einsetzbar sein.