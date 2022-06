Sechsjährige in Kärnten von giftiger Hornviper gebissen

Techelsberg – Ein sechsjähriges Mädchen ist am späten Samstagnachmittag im Uferbereich des Forstsees in der Gemeinde Techelsberg im Bezirk Klagenfurt-Land von einer Hornviper, einer Giftschlange, in die Hand gebissen worden. Das Mädchen war zuvor auf einen kleinen Felsen geklettert, berichtete die Polizei. Die Sechsjährige wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Villach geflogen, wo ihr das Gegengift verabreicht werden sollte.