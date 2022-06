Von „Hinti“ bis „Burgi“: Das internationale Transfer-Karussell nimmt Fahrt auf

Hinteregger reagiert nun – passenderweise im Rahmen des Hinti-Cups – auf die Gerüchte und meinte: „Blödsinn. Ich wechsle auch nicht – wie kolportiert – zu Hertha Berlin“, sagte der Innenverteidiger am Rande seines Hobbyfußballturniers in seiner Heimat Sirnitz. „Ich werde meine Profi-Karriere definitiv bei Eintracht Frankfurt beenden!“ Sein Kontrakt läuft bis 2024, wie reagiert nun die Eintracht?

P ... wie Publikumsliebling: Hütteldorf hat seinen verlorenen Sohn zurück. Rekordmeister Rapid meldete am Samstag Vollzug, nachdem der Transfer von Guido Burgstaller bereits erwartet worden war. „Ich bin überglücklich, endlich wieder zuhause und bei meinem Herzensverein zu sein“, sagte der „Burgi“, der im deutschen Profifußball durchaus tiefe Spuren hinterlassen hatte. 97 Tore und 38 Vorlagen in 246 Spielen für Nürnberg, Schalke und zuletzt St. Pauli sind eine durchaus beeindruckende Bilanz.

N... wie neuer Star: Haaland ist weg, Lewandowski will weg. Spieglein, Spieglein an der Wand – wer ist nun der neue Star im deutschen Land? Die Antwort kann nur Sadio Mané lauten. Laut dem britischen Sender Sky Sports wird der Senegalese bereits am Dienstag den Medizincheck in München absolvieren.