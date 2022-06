Lange Staus auch am Sonntag auf Österreichs Straßen

Innsbruck, Wien – Für viele Autoinsassen war in Österreich am Sonntag Geduld angesagt: "Es tut sich einiges" auf den Straßen, hieß es seitens des ÖAMTC. Hauptverantwortlich für lange Staus waren die Kontrollen an der deutschen Grenze vor dem G7-Gipfel und der starke Reiseverkehr auf den Nord-Süd-Verbindungen. Viele Menschen fahren außerdem aus dem Urlaub im Süden nach Bayern und Baden-Württemberg zurück. Dort enden am Sonntag die Pfingstferien.