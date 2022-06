Putzmittel in Wasserflasche: Frau trank in Kärnten Bodenreiniger

Völkermarkt – In Völkermarkt hat am Sonntag eine 34-Jährige irrtümlich ein Bodenputzmittel getrunken, das in einer Mineralwasserflasche abgefüllt war. Die Frau war bei einer Freundin zu Besuch und griff dort kurz nach Mittag zur Flasche, auf der sich keinerlei Hinweise befanden, dass der Inhalt kein Wasser sondern ein Putzmittel ist. Der Notarzt versorgte die Besucherin, anschließend wurde sie ins Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei mit. (APA)