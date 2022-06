Paragleiterin (45) geriet in Hopfgarten in Turbulenzen und stürzte auf steile Wiese ab

Hopfgarten i. Br. – Kurz nach dem Start auf der Hohen Salve in Hopfgarten ist am Sonntagvormittag eine Paragleiterin (45) abgestürzt. Nach etwa 70 Metern in der Luft war die Deutsche in Turbulenzen geraten. Die rechte Seite des Gleitschirms klappte ein, wodurch sie immer weiter nach links driftete. Der Frau gelang es nicht mehr, den Schirm unter Kontrolle zu bringen – sie stürzte auf eine steile Wiese ab und kam zwischen Lawinenverbauungen zum Liegen. Verletzungen am Brustkorb waren die Folge. Der Notarzthubschrauber barg die 45-Jährige und flog sie ins Krankenhaus nach Kufstein. (TT.com)