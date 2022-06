Idyllen, die keine sind: Ausstellung „perfect blue" in der Stadtbibliothek

Innsbruck – Für Martin Hörtnagl ist Blau die Farbe der Reinheit, einer Welt, die allerdings nur scheinbar perfekt ist. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, heißt der Bilderzyklus, den der Autodidakt auf der Plattform 6020 zeigt, „perfect blue“. Um auf diese Weise zu irritieren, zum genauen Hinschauen zu animieren. Einzutauchen in Meere, in denen etwa ein Wal unterwegs ist, der der Letzte seiner Art ist, verdrängt durch fröhlich gelbe, auf Wellen surfende Quietschentchen aus Plastik.

Als Maler outet sich Hörtnagl, der eigentlich von der Tischlerei herkommt und bisher nur selten ausgestellt hat, als absoluter Ästhet. Nichts bleibt in seinen auf mittelgroßen Leinwänden ausgebreiteten Ölmalereien dem Zufall überlassen, die Komposition ist perfekt ausgewogen, die Farbigkeit delikat monochrom. Dominiert von Blau in diversen Nuancen. Nur ein Anflug von diesem charakterisiert die unweigerlich dahinschmelzenden Gletscher, aber auch der Widder, der auf einem solchen, von tiefen Spalten durchfurchten steht und schaut, ist blau. Warum auch immer.

Auffallend ist die Absenz des Menschen in Martin Hörtnagls Bildwelt. In den Flugzeugen, die – blaue – Himmel durchpflügen, ist er erahnbar. Generell aber haben tierische Überlebenskünstler wie Ameisen nach viel zu viel scheinheiligem Greenwashing auf der Welt die Regie übernommen. Eines der Bilder porträtiert allerdings eine von Künstlicher Intelligenz dominierte Mensch-Maschine, während der Künstler in seinem skurrilen Selbstporträt seine Haare brennen lässt. Um trotzdem grundsätzlich Optimist zu bleiben, so Hörtnagl.