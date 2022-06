Beitragszahler ermöglichten Kirchensanierungen im Tiroler Unterland

Mit rund 5,3 Millionen Euro konnte die Erzdiözese Salzburg mehr als 150 kirchliche Gebäude in den 210 Pfarren mitfinanzieren. Im Tiroler Teil der Erzdiözese in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und einem Teil von Schwaz wurden zahlreiche Projekte unterstützt. So erhielten die Pfarren für Sanierungen von Kirchen unter anderem in Brixen im Thale, Hart, Kitzbühel, Landl, Maria Rast (Wallfahrtskirche in der Pfarre Zell am Ziller) und Thiersee Unterstützung aus dem Diözesanbudget. Auch Baumaßnahmen an vielen Pfarrhöfen, unter anderem in Hart, Langkampfen, Reith im Alpbachtal, St. Johann i. Tirol, wurden mitgefördert. Mit Blick auf die Klima- und Energiestrategien hat auch die Erzdiözese 2021 ihren Beitrag geleistet, wie man mitteilt: „Die Erzdiözese investiert jährlich eine Million Euro in nachhaltige Energien und die Umrüstung von Öl- und Gasheizungen. Bei Bauvorhaben wird stets das Photovoltaik-Potenzial geprüft und bei wirtschaftlicher Vertretbarkeit umgesetzt“, betont Inama. (TT)