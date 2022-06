„Masterplan Gehen“: FI will mehr Platz für Fußgänger in Innsbruck

Innsbruck – In der aktuellen Stunde diskutiert der Gemeinderat am Mittwoch auf Vorschlag von „Für Innsbruck“ (FI) das Thema „Eine Stadt für die Menschen – Innsbruck braucht mehr Fußgängerzonen“. Im gleichnamigen, per Mitgliederbeteiligung erarbeiteten Grundsatzprogramm habe man als Ziel festgelegt, für die Leute den öffentlichen Raum wieder zugänglicher zu gestalten, erklärt FI im Vorfeld. Mit dem Antrag zur Ausarbeitung des „Masterplans Gehen“ habe man besonders für Fußgänger einen wichtigen Schritt gesetzt. Nun müssten Umsetzungen folgen.