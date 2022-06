Schubumkehr brachte Staus: Reisewelle rollte durch Tirol in Richtung Norden

Die Polizei kontrollierte gestern und am Samstag wieder die so genannten Abfahrtsverbote. © Böhm

Von Nikolaus Paumgartten

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Die gute Nachricht vorweg: Das ganz große Chaos blieb diesmal aus. Dass es aber an einem speziellen verlängerten Wochenende wie diesem nicht ohne Staus durch Tirol ging, mussten wieder Zigtausende Autofahrer leidvoll erfahren. Nicht nur, dass viele Einheimische die freien Tage zur Erholung an Gardasee und Meer nutzen wollten, markierte das Wochenende auch den Schlusspunkt der 14-tägigen Pfingstferien in den großen deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Und das blieb vor allem am Samstag und Sonntag für den Verkehrsfluss in Richtung Norden nicht ohne Folgen.

📽️​ Video | Stau auf Flughafen und Straße

Die Fluggäste des Eurowings-Fluges von Innsbruck nach Lamezia Terme mussten am Samstag am Boden bleiben. Ihr Flug wurde mangels Crew nämlich kurzfristig abgesagt. Auf den Straßen ist man zwar weiter gekommen, jedoch sehr langsam.

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

So hatte die Tiroler Polizei an den beiden Tagen auch wieder Position bezogen, um an neuralgischen Ausfahrten im Großraum Innsbruck die so genannten Abfahrverbote zu kontrollieren. Diese sollen verhindern, dass Stauflüchtlinge von der Autobahn das niederrangige Straßennetz rund um die Landeshauptstadt überlasten.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Rückreiseverkehr verteilte sich

„Vor allem bei der Kontrollstelle Ellbögener Straße hat es dabei einige Abweisungen gegeben“, berichtet Polizei-Pressesprecher Stefan Eder. Hier hätten Autofahrer versucht, das Autobahn-Nadelöhr Innsbruck-Süd zu umfahren, um auf der Landesstraße weiter in Richtung Norden zu gelangen. Gestraft wurde bei diesen Versuchen nicht, die Lenker mussten sich aber wieder zurück in die Staukolonne auf der A13 einreihen.

„Insgesamt hatten wir an diesem Wochenende natürlich viel Verkehr, der ganz große Stau ist aber ausgeblieben“, zieht Polizeisprecher Eder eine Bilanz für die Exekutive. Da und dort habe der Zeitverlust vielleicht eine halbe Stunde betragen, von Wartezeiten und verstopften Landesstraßen wie rund um Pfingsten sei man aber weit entfernt gewesen. „Es sieht so aus, als würden die Leute die Ratschläge beherzigen, nicht bis zum letztmöglichen Tag mit der Heimreise zu warten“, meint Eder und sieht eine Verteilung des Rückreiseverkehrs auf die beiden Tage Samstag und Sonntag.

G7-Kontrollen verschärften die Lage

Ein Staupunkt war wenig überraschend die Hauptmautstelle auf der Brennerautobahn bei Schönberg, dort wechselten sich Stau und zähflüssiger Verkehr gestern zeitweise bis zurück auf Höhe Matrei am Brenner ab. Ein ähnliches Bild auch südlich des Brenners: Hier zeigten Verkehrskameras und die Verkehrsdaten von Google Maps immer wieder längere Staus – Sonntagvormittag reichten die Behinderungen teilweise sogar hinunter bis Franzensfeste.